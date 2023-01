Enfermeira é esfaqueada e morre após briga com adolescente

Uma enfermeira, de 28 anos, morreu após levar uma facada no peito durante uma discussão com uma adolescente de 16 anos, em Campos Erê (SC), a cerca de 600 km de Florianópolis. O caso foi registrado na quarta-feira (18) na região de Linha Caldato. Com informações do Uol.

O boletim de ocorrência da Polícia Militar aponta que a vítima, Gabrieli Batistella, estava na casa da avó com parentes e a mãe da infratora, que morava na casa da frente. No meio da tarde, por volta das 16h30, a garota foi até o local chamar a mãe para ir para a sua residência. No entanto, uma "desavença familiar" teria iniciado, o que motivou a adolescente ir em casa e pegar uma faca.

A garota voltou ao local onde estava a enfermeira e golpeou Gabrieli no peito com o objeto. A enfermeira chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

A garota foi apreendida em flagrante por crime análogo a homicídio. O corpo da enfermeira foi enterrado na tarde de ontem no Cemitério de Palma Sola (SC), município no qual nasceu.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)