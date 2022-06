Menina de dois anos que passou supercola nas pálpebras foi operada e está bem

A menina Sofia, de dois anos, que grudou as pálpebras com supercola, passou por cirurgia nesta terça-feira (21) e está bem. O incidente aconteceu na última quinta-feira (16) e a família enfrentou dificuldades para encontrar um profissional que aceitasse operar o olho da criança. O procedimento para remover as substâncias da cola foi realizado gratuitamente por um oftalmologista que se solidarizou com a situação da menina.

O procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital de Base de Brasília, durante a manhã desta terça, e a menina recebeu alta no início da tarde. A madrinha de Sofia, Lia Lucena, de 54 anos, disse que a pequena passa bem. Os médicos tranquilizaram a família e asseguraram que, a princípio, a menina não teve sequelas, mas ela vai passar por avaliação após a cirurgia.

Sofia sofreu o acidente doméstico enquanto brincava em casa. Segundo a madrinha da criança, a menina pegou o tubo da cola que estava em cima da mesa. Em seguida, tentou se limpar e acabou passando o produto no rosto, grudando o olho. Após isso, a família iniciou uma jornada para encontrar um médico que aceitasse operar a menina e remover a cola que poderia estar no glóbulo ocular.

A cirurgia só ocorreu após o oftalmologista pediatra Tiago Ribeiro se colocar a disposição para operar Sofia sem cobrar nada pelo procedimento.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)