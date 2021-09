Sem óculos, namorado confunde cola com colírio e mulher vai parar no hospital com olho grudado

Na última terça-feira (21), uma mulher de 55 anos colou um dos olhos ao confundir colírio com cola, em Itapemirim, município no sul do Espírito Santo. Apesar do susto, a vítima passa bem. As informações são do Metrópoles.

De acordo com as informações do portal, a senhora, que realiza o tratamento de glaucoma, teria guardado os dois frascos dentro de uma geladeira. Ela e o namorado estariam sem óculos no momento da aplicação do produto e o homem, sem perceber que tinha se confundido, pingou o produto no olho da namorada.

A mulher precisou ir às pressas para o médico, que anestesiou a região, cortou os cílios e fez a limpeza no olho da vítima. O estado de saúde da moça é estável.