Menina de 3 anos passa batom da mãe no rosto todo e viraliza: ‘Ela disse que ia passar direitinho’

Alice, de 3 anos, viralizou ao passar o batom da mãe no rosto todo e se divertir com a situação, incluindo as tentativas de limpeza. Nayane Zani, mãe da menina, compartilhou os registros da “brincadeira” no perfil no X (Twitter) e arrancou risadas dos internautas. Para retirar o cosmético de Alice levou cerca de 10 horas.

A criança usou um batom de alta fixação, o que dificultou o processo de limpeza. “Ismael falou que ia dar um batom pra Alice, eu falei que não dá certo. Ela disse que ia passar direitinho”, escreveu Nayane. A diversão de Alice começou na tarde desse domingo, 19. Veja!

Nayane compartilhou com os internautas as tentativas de tirar o batom da filha. O momento envolveu piora da situação. “Nay, que susto. Meu Deus”, comentou um internauta. “Ficou da cor de jambo”, escreveu outra.

O curioso é que, mesmo em meio ao desespero dos pais, Alice continuou sorrindo. “Como eu vou levar essa menina pra escola amanhã”, disse Nayane. Em entrevista ao G1, a mãe explicou que a criança gostava de passar batons nas bonecas e brincar de salão de beleza. O batom foi entregue à pequena pelos pais, que se assustaram quando a viram.

“Meu marido me perguntou se ela podia pegar um dos meus batons velhos. A gente estava na cozinha, demos o batom pra Alice e ela saiu correndo pro quarto. Foi coisa de 5 minutos e ela saiu do quarto toda roxa, com uma aparência que dava até medo. Parecia maquiagem cenográfica”, disse.

Internautas recomendaram utilizar óleo e Nayane seguiu a dica. No meio da limpeza, que iniciou por volta das 16h do domingo e terminou cerca de 01h da segunda-feira (20), Alice adormeceu.

“Ela acordou, vou repetir o processo. Mas escovei o dente e agora a aparência de entidade maligna foi embora”, falou Nayane.

Pela manhã, a pequena já estava quase limpa por completo e tinha algumas manchas rosadas na pele. Com os cabelos lavados e pronta para ir à escola, Alice chamou atenção ao não sorrir para a foto, diferente de quando estava pintada de batom. “Ela triste porque não tá mais toda vermelhinha”, escreveu uma internauta. “Ela claramente decepcionada por não ser mais um parente do Barney”, afirmou outro, fazendo referência ao programa “Barney e Seus Amigos”.

O batom utilizado é da marca Avon, que logo notou as publicações de Nayane e prometeu enviar um kit infantil a Alice. “Nem sei se conto agora ou deixo pra surpresa”, declarou Nayane.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)