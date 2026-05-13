Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Menina de 2 anos foge dos pais e embarca em ônibus sozinha; veja o vídeo

O motorista dirigiu por alguns metros até notar a presença da criança dentro do veículo

Victoria Rodrigues
fonte

Os pais da criança estavam fazendo compras em um local. (Foto: Reprodução/ Pakistan TV)

Uma menina de 2 anos viralizou nas redes sociais após aproveitar a distração dos pais para fugir de uma loja e embarcar sozinha em um ônibus, que estava estacionado na via pública. De acordo com as imagens de segurança do veículo, o episódio ocorreu no dia 7 de maio e, no momento em que a criança entrou no veículo, o motorista identificado como Ramazan Cimen havia saído para comprar pão, mas quando retornou ao ônibus, não percebeu de imediato a presença da menina.

Segundo informações do Pakistan TV, o condutor foi ver que havia uma criança dentro do ônibus quando começou a ouvir choro de uma bebê no fundo do transporte. Nesse instante, ele já havia dirigido o ônibus por alguns metros até que ele resolveu parar o veículo, pegar a menina no colo e deixá-la sentada ao seu lado. O caso aconteceu na cidade de Alapli, localizado na Turquia.

VEJA MAIS

image Menina de 9 anos foge de casa por sofrer abuso sexual e maus-tratos
A criança relatou, em depoimento, que era explorada e pedia dinheiro nos sinais para sobreviver.

image Do ônibus ao aplicativo: por que os jovens estão mudando de escolha?
Conectados, exigentes e digitais: os jovens estão repensando a forma de se locomover. Mas o transporte coletivo pode reconquistar essa geração com inovação e conforto

[[(standard.Article) Noivo foge com o melhor amigo da noiva antes do casamento: 'nunca passava pela minha cabeça']]

Um herói em dia comum 

Além de colocar a menina ao seu lado durante a viagem, Ramazan também tentou acalmá-la até ela parar de chorar para poder seguir caminho, a fim de alertar as autoridades da empresa de ônibus para o qual ele trabalhava naquela data. Ao chegar no local, a administração da garagem de ônibus Alapli ligou para o número de emergência da polícia (155) para relatar o desaparecimento da criança e assim conseguir fazer com que a história da pequena menina desaparecida tivesse um final feliz. 

Naquele momento de desespero, a família já havia notado o sumiço da criança e logo acionaram a polícia da cidade com a esperança de que a menina não tivesse sido sequestrada por alguém. No mesmo dia, o desfecho da história teve um final feliz, a menina conseguiu ser devolvida aos pais e o motorista foi saudado como herói devido a sua atitude corajosa ao ver a pequena dentro do ônibus. "Só cumpri o meu dever cívico", disse Ramazan Cimen em entrevista ao canal Haber 7 da Turquia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

criança

foge

ônibus

sozinha

motorista
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Taffarel defende goleiro Bento após falha no Saudita: 'Se (falha) pesasse não teria ido à Copa'

13.05.26 13h22

FUTEBOL

Goleiros da seleção brasileira vivem momentos de incertezas pouco menos de um mês da Copa

Bento, contestado nos últimos meses, está à frente do corintiano Hugo Souza e tende a ser o terceiro goleiro da seleção brasileira de Carlo Ancelotti

13.05.26 10h27

FUTEBOL

Ancelotti fala sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: 'Depende dele, não de mim'

A situação de Neymar segue sendo um dos principais assuntos nos bastidores da seleção brasileira

13.05.26 9h52

Brasil

Moradores sentiram cheiro de gás 3 horas antes da explosão no Jaguaré

Sabesp realizava obra no local quando um cano de gás foi perfurado

12.05.26 22h18

MAIS LIDAS EM BRASIL

exame nacional

Resultado da isenção do Enem 2026 é liberado nesta quarta-feira, 13

Isenção é destinada a estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais na rede privada

13.05.26 11h47

EDUCAÇÃO

Desenrola Fies começa nesta quarta (13): veja passo a passo de como renegociar sua dívida

O programa abrange tanto estudantes inadimplentes quanto aqueles que mantêm os pagamentos em dia ou possuem atrasos menores

13.05.26 9h10

SAÚDE

Brasil dobra consumo de ultraprocessados, especialista alerta para riscos à saúde

Os produtos mais consumidos são: biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, macarrão instantâneo e nuggets.

13.05.26 11h11

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda