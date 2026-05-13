Menina de 2 anos foge dos pais e embarca em ônibus sozinha; veja o vídeo

Uma menina de 2 anos viralizou nas redes sociais após aproveitar a distração dos pais para fugir de uma loja e embarcar sozinha em um ônibus, que estava estacionado na via pública. De acordo com as imagens de segurança do veículo, o episódio ocorreu no dia 7 de maio e, no momento em que a criança entrou no veículo, o motorista identificado como Ramazan Cimen havia saído para comprar pão, mas quando retornou ao ônibus, não percebeu de imediato a presença da menina.

Segundo informações do Pakistan TV, o condutor foi ver que havia uma criança dentro do ônibus quando começou a ouvir choro de uma bebê no fundo do transporte. Nesse instante, ele já havia dirigido o ônibus por alguns metros até que ele resolveu parar o veículo, pegar a menina no colo e deixá-la sentada ao seu lado. O caso aconteceu na cidade de Alapli, localizado na Turquia.

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Um herói em dia comum

Além de colocar a menina ao seu lado durante a viagem, Ramazan também tentou acalmá-la até ela parar de chorar para poder seguir caminho, a fim de alertar as autoridades da empresa de ônibus para o qual ele trabalhava naquela data. Ao chegar no local, a administração da garagem de ônibus Alapli ligou para o número de emergência da polícia (155) para relatar o desaparecimento da criança e assim conseguir fazer com que a história da pequena menina desaparecida tivesse um final feliz.

Naquele momento de desespero, a família já havia notado o sumiço da criança e logo acionaram a polícia da cidade com a esperança de que a menina não tivesse sido sequestrada por alguém. No mesmo dia, o desfecho da história teve um final feliz, a menina conseguiu ser devolvida aos pais e o motorista foi saudado como herói devido a sua atitude corajosa ao ver a pequena dentro do ônibus. "Só cumpri o meu dever cívico", disse Ramazan Cimen em entrevista ao canal Haber 7 da Turquia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)