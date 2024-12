Mega da Virada: aposta online tem fila de mais de uma hora

Nesta segunda-feira (30), último dia para apostar na Mega da Virada é marcado por filas e não só nas casas lotéricas espalhadas por todo o país, mas também no aplicativo e site da Caixa Econômica Federal. Quem entrou hoje para fazer sua fézinha, se espantou com a fila virtual para apostas online, que chega a exceder o tempo de 1h de espera para jogar:

O prêmio que vai ser sorteado na última terça-feira do ano (31/12) será mais de R$ 600 milhões e terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Caixa Econômica Federal, às 20h. Lembrando que o valor não acumula para o próximo concurso. Assim, de qualquer forma haverá, no mínimo, uma aposta vencedora.

Como Apostar na Mega da Virada?

Os apostadores têm até às 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro para realizarem as apostas em uma das lotéricas de todo o Brasil, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, que estão disponíveis para usuários Android e iOS, além do aplicativo Internet Banking Caixa (IBC).

A primeira edição da Mega da Virada foi sorteada em 2009, em que o prêmio foi de mais de R$ 72 milhões e apenas dois sortudos levaram a grana. Desde lá, esta edição especial da Mega Sena tem sorteado valores cada vez mais altos, sendo a edição de 2024 que vai sortear o maior prêmio da história das loterias brasileiras.

O valor é estimado e ainda pode aumentar, pois depende do número de apostas realizadas para o sorteio. Assim, quanto mais gente apostar, é provável que o valor ultrapasse os R$ 600 milhões. Por isso, o prêmio pode atingir R$ 1 bilhão em breve, afirma o CEO da Caixa.

No caso da Mega da Virada do ano passado, quando um paraense ganhou, o prêmio estimado pela Caixa era de R$ 570 milhões. Como o número de apostas aumentou, o prêmio passou para R$ 588,8 milhões. Nesta ocasião, o valor foi dividido entre 5 apostas vencedoras, em que cada um recebeu aproximadamente R$ 117,76 milhões.

Confira os resultados da Mega da Virada dos outros anos:

Mega da Virada de 2009: 10 - 27 - 40 - 46 - 49 - 58

Mega da Virada de 2010: 2 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50

Mega da Virada de 2011: 3 - 4 - 29 - 36 - 45 - 55

Mega da Virada de 2012: 14 - 32 - 33 - 36 - 41 - 52

Mega da Virada de 2013: 20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53

Mega da Virada de 2014: 1 - 5 - 11 - 16 - 20 - 56

Mega da Virada de 2015: 2 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56

Mega da Virada de 2016: 5 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53

Mega da Virada de 2017: 3 - 6 - 10 - 17 - 34 - 37

Mega da Virada de 2018: 5 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33

Mega da Virada de 2019: 3 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58

Mega da Virada de 2020: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42

Mega da Virada de 2021: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46

Mega da Virada de 2022: 4 - 5 - 10 - 34 - 58 - 59

Mega da Virada de 2023: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56

Como aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada?

Os apostadores que desejam aumentar as chances de ganhar o prêmio no maior sorteio da história das loterias do Brasil, ele poderá marcar mais números no cartão de apostas.

Dessa forma, o valor do volante aumentará. Assim, caso marque 7 números, a pessoa pagará o valor de R$ 35 por cada jogo. Caso marque 10 número, a aposta custará R$ 1.050.

Vale dizer que o número máximo de números escolhidos por cada jogo é 20. Neste caso a aposta valerá R$ 193,8 mil.

Quanto custa uma aposta na Mega da Virada e quais as chances?

Assim como em outras apostas da Mega Sena, o valor para uma aposta simples na Mega da Virada é de R$ 5,00. Neste caso, a probabilidade de ganhar é de 1 para 50.063.860 milhões.

Apostar 7 números: custa R$ 35,00 e a chance é de 7.151.980 milhões;

Apostar 8 números: custa R$ 140,00 e a chance é de 1.787.995 milhão;

Apostar 9 números: custa R$ 420,00 e a chance é de 595.998 mil;

Apostar 10 números: custa R$ 1.050,00 e a chance é de 238.399 mil;

Apostar 11 números: custa R$ 2.310,00 e a chance é de 108.363 mil;

Apostar 12 números: custa R$ 4.620,00 e a chance é de 54.182 mil;

Apostar 13 números: custa R$ 8.580,00 e a chance é de 29.175 mil;

Apostar 14 números: custa R$ 15.015,00 e a chance é de 16.671 mil;

Apostar 15 números: custa R$ 25.025,00 e a chance é de 10.003 mil;

Apostar 16 números: custa R$ 40.040,00 e a chance é de 6.252 mil;

Apostar 17 números: custa R$ 61.880,00 e a chance é de 4.045 mil;

Apostar 18 número: custa R$ 92.820,00 e a chance é de 2.697 mil;

Apostar 19 números: custa R$ 135.660,00 e a chance é de 1.845 mil;

Apostar 20 números: custa R$ 193.800,00 e a chance é de 1.292 mil.

Até quando posso apostar na Mega da Virada?

As apostas poderão ser feitas até esta terça-feira (31), às 18h.