Mega da Virada 2022: premiados em bolão dos R$108 milhões vão parar na polícia; entenda

Dez moradores de São José da Bela Vista, a quase 400 km de São Paulo (SP), registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil contra o responsável por organizar um bolão. Eles levaram uma das cotas que faturou R$ 108,3 milhões na Mega da Virada, do último dia 31 em dezembro.

O organizador afirma que fez dois bolões distintos, sendo apenas um deles premiado. De acordo com o advogado que representam as 10 vítimas, Mário Bassi, todos pagaram um valor de R$30 cada, mas não receberam a premiação.

Dos jogos feitos, uma aposta foi dividida entre 35 pessoas e uma outra, que acabou premiada, entre apenas 9 apostadores. As pessoas envolvidas alegam que não sabiam de que o homem tinha dividido o valor da cota em dois bilhetes e que o total de cotas era 44 membros.

“No dia do sorteio, quando surgiu a informação que o bolão desse organizador havia sido o vencedor, meus clientes entraram em contato para falar sobre o recebimento do prêmio. Em um primeiro momento, ele disse que faria o acerto, mas depois começou a se esquivar e, na sequência, parou de responder”, disse Mário Bassi, advogado, em entrevista ao UOL.

Como foi organizado o bolão?

Os membros foram abordados via whatsapp, na segunda quinzena de dezembro pelo WhatsApp ou pessoalmente. Não foram repassados os comprovantes das apostas, já que todos se conhecem. O advogado afirma ainda que reuniu cópias das conversas entre os apostadores e o organizador do bolão. Há o comprovante do envio de pagamento. A intenção é que o valor do prêmio seja dividido entre as 44 apostas e não apenas entre nove integrantes.

O que diz a defesa?

O advogado do organizador do bolão vencedor, Thiago Ganzotti, disse que quem ganhou a Mega da foi um grupo de nove amigos que existe há sete anos. Já a aposta dos demais, com 35 integrantes, fazia parte de um segundo bolão, organizado apenas para a aposta do fim do ano. As duas teriam sido feitas no mesmo dia.

A defesa afirma que esse grupo já se reune desde de 2015 e que os moradores sabiam da existencia. Todos os nove integrantes apostam mensalmente e até no final do ano, como aconteceu agora. Os ganhadores tiveram que deixar a cidade após serem ameaçados. O advogado de defesa alegou, ainda, que não houve nenhuma intenção em esconder qualquer aposta.