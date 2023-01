Mega da virada 2022: ganhadores deixam de retirar a premiação; veja o que acontece com o valor

Ao todo, cinco pessoas ganharam na Mega da Virada de 2022. Porém, nem todos os apostadores foram até à Caixa Econômica fazer a transação. De acordo com o banco, duas pessoas ganharam sozinhas. Outros três bilhetes foram registrados como bolão. O sorteio da última Mega Sega aconteceu no dia 31 de dezembro e contou com o maior valor dos últimos tempos, mais de R$ 540 milhões.

De acordo com a Caixa, 36 cotas dos 88 produzidos ainda não resgataram o prêmio. Cada jogo vencedor levou para casa a soma de R$108,4 milhões. Os três bolões vencedores foram feitos em Santos (SP), com 34 cotas (R$3,2 milhões pra cada), Arroio do Sul (RS), com 45 cotas (2,4 milhões) e São José da Bela Vista (SP), com 9 cotas (R$ 14 milhões).

Perdendo dinheiro

Cada dia que passa é dinheiro perdido. Isso porque a depender dos rendimentos na poupança, por exemplo, poderia gerar um valor de um salário mínimo diariamente.

Para onde vai o prêmio, caso não seja resgatado pelo ganhador?

Conforme previsto na Lei 13.756/2018, o valor será repassado integralmente para o Financiamento Estudantil (Fies), gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), que é um programa que permite o acesso ao ensino superior, com financiamento parcial ou integral das mensalidades do curso escolhido pelos alunos.

Desde o início do ano até novembro, a Caixa repassou ao programa o total de R$ 347.960 referente aos prêmios não resgatados pelos ganhadores dentro do prazo legal.

Como evitar a perda do prêmio?

Para conseguir receber a quantia milionária, o jogador deve ficar atento a alguns detalhes. Veja quais: