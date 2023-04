Médico é demitido após insultar técnicos de enfermagem: 'sabem p* nenhuma'

No último domingo (9), um médico plantonista do Hospital José Maria Philomeno Gomes, em Pacajus (CE), foi demitido após publicar um vídeo em suas redes sociais insultando técnicos de enfermagem. Nas imagens, gravadas na Avenida Beira Mar, em Fortaleza (CE), o médico, identificado como Lyanderson Andrade Arruda, atacou os profissionais e chegou a ameaçar uma colega de trabalho de agressão.

VEJA MAIS

Em determinado momento, Lyanderson parecia estar se referindo a uma pessoa específica e declarou: "Você que trabalha no IJF [Instituto Doutor José Frota] não sabe de p** nenhuma. Se você soubesse, não era técnico, você era enfermeiro". Ainda no vídeo, o médico ameaçou a pessoa, dizendo que se sentaria "a mãozada na sua cara" se ela o tirasse do sério.

Lyanderson já havia sido preso em novembro de 2010 por tentar fraudar o vestibular para o curso de medicina da Universidade Federal do Tocantins (UFT), juntamente com outros quatro homens.

Devido à grande repercussão do vídeo, o governo municipal decidiu demitir o médico do hospital e informou que ele não fará mais parte da rede municipal de saúde. A prefeitura também afirmou que a conduta do médico não representa o hospital e destacou a importância de todos os profissionais da saúde.

O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE) também recebeu denúncia contra o profissional e tomará medidas judiciais e administrativas. A prefeitura reforçou que todos os profissionais que trabalham na área da saúde merecem respeito e que cada um tem seu papel fundamental para o atendimento eficaz aos pacientes.