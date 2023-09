Amiga de agressor diz que Victor Meyniel foi 'inconveniente' e teria feito ameaças; veja a versão

Após o episódio de espancamento do ator Victor Meyniel, novos detalhes surgiram a partir de mensagens trocadas entre a médica Karina de Assis e o agressor, o estudante Yuri de Moura Alexandre. As mensagens, obtidas pelo Globo, lançam luz sobre os eventos que culminaram no incidente.

A médica Karina expressou seu descontentamento com o comportamento de Victor nas mensagens, pedindo que Yuri, seu amigo, voltasse ao apartamento, pois Victor a estava "irritando". O incidente ocorreu na residência onde Karina mora e onde Victor e Yuri estavam presentes.

VEJA MAIS

Segundo o depoimento de Karina à 12ª DP (Copacabana), Victor a teria importunado, chamando-a de "chata e esquisita". Ela também alegou ter ouvido Victor ameaçar Yuri quando foi expulso do apartamento, dizendo: "Sua vida nunca mais será a mesma".

A médica passou quase quatro horas na delegacia e não fez declarações à imprensa. Ela relatou que, na manhã do último sábado, Yuri e Victor estavam em seu apartamento depois de uma festa em Copacabana. Ao chegar em casa após um plantão, Karina encontrou os dois na sala.

Médica perguntou se Yuri havia "ficado" com Victor, e ele confirmou

Devido a falas "inconvenientes" de Victor, Karina decidiu ir para seu quarto e tomar um banho. Em um momento, enquanto Victor estava no banheiro, Yuri entrou no quarto dela. Nesse momento, ela perguntou se Yuri havia "ficado" com Victor, e ele confirmou, acrescentando que estava tentando fazê-lo sair do apartamento.

Karina alegou que, ao longo das duas horas seguintes, Victor foi "deselegante" e "debochado". Ele entrou em seu quarto três vezes, e na primeira vez, ela estava nua após o banho. Surpresa com seu comportamento, ela se cobriu com um edredom. Victor permaneceu no quarto e afirmou ter trazido estrogonofe para ela, embora ela não tivesse pedido comida.

Segundo o relato da médica, ela pediu a Victor que se sentisse à vontade em sua casa e expressou a necessidade de dormir. No entanto, Victor respondeu: "Você não vai mandar o que eu tenho que fazer" e saiu do quarto. Karina se vestiu e trancou a porta.

Mais tarde, Victor tentou entrar no quarto, batendo insistentemente na porta. Karina, que estava assistindo a uma série, decidiu abrir a porta após a insistência de Victor. Ele a questionou sobre por que ela assistia à série dublada, ao que ela respondeu que estava muito cansada para assistir à versão original. Em seguida, ela pediu que Victor deixasse seu quarto e, após esse momento, pediu a Yuri que voltasse ao apartamento, pois Victor a estava "irritando".

Em seu terceiro contato com Karina, Victor perguntou se ela havia instruído Yuri a tirá-lo do apartamento. A médica relatou que Yuri interveio e afirmou que o ator não trataria sua amiga daquela maneira, ordenando que ele saísse da residência. Yuri então acompanhou Victor para fora do apartamento e fechou a porta. No entanto, Victor esqueceu seu tênis e voltou para buscá-lo, momento que Karina testemunhou pelo olho mágico da porta.

De acordo com o relato de Karina, Yuri repetiu três vezes que Victor deveria ir embora, enquanto o ator respondeu: "Sua vida não será mais a mesma, você não sabe quem sou".

A defesa de Victor Meyniel, representada pelos advogados Maíra Fernandes e Ricardo Brajterman, argumentou que já esperava um depoimento favorável ao agressor, dado o relacionamento de amizade entre ele e a depoente. A defesa afirmou que "a verdade é uma só" e que o depoimento parcial da amiga de Yuri não justifica o "cruel e covarde espancamento" revelado pelas imagens do circuito interno do edifício, nem a omissão de socorro por parte do porteiro.