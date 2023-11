Marido mata esposa mãe de gêmeos enquanto ela dormia

Uma mulher de 34 anos foi assassinada com um tiro na cabeça disparado pelo marido, de 36, enquanto dormia, segundo a Polícia Civil. O crime aconteceu em um condomínio de São José do Rio Preto (SP), na manhã desta quarta-feira (1º). Após atirar na esposa, Victor dos Santos Lima Bezerra disparou contra o próprio queixo e peito. Conforme o boletim de ocorrência, registrado como feminicídio seguido de suicídio, o representante comercial atirou em Luana Caroline Verdi Lima, enquanto ela estava deitada.

O casal era pai de gêmeos, de 11 anos, influenciadores digitais que acumulam mais de 50 mil seguidores nas redes sociais. Ainda de acorodo com o B.O., o casal, junto há quase 20 anos, estava em processo de separação, mas Victor não aceitava o término. Eles moravam na mesma residência e os corpos foram encontrados no mesmo quarto.

A Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) acompanha o caso.



Crime foi planejado

De acordo com a polícia, o pai de Victor, de 61 anos, disse que seu filho reclamou do relacionamento com Luana dias atrás. A investigação aponta que o crime foi planejado.

Na manhã desta quarta, o homem pediu que um familiar buscasse os filhos na escola, uma vez que estaria ocupado.



Perto das 12h, o idoso foi até a casa do filho, porque ele não retornava às ligações ou mensagens enviadas. Com a ajuda do síndico do condomínio e de um chaveiro, a porta da casa foi arrombada e os corpos foram encontrados no quarto.

O revólver usado no crime foi apreendido. A arma estava no chão do quarto, com a numeração raspada. A perícia foi acionada e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

