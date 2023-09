Homem mata esposa a facadas no Espírito Santo; vítima sonhava em ser cantora

Juliana dos Santos Pereira, de 31 anos, foi morta a facadas pelo marido, identificado como Marcos John Pedroso, 35, na noite do último sábado (16). O crime ocorreu na casa onde os dois moravam, localizada no bairro Araçatiba, em Viana, cidade do Espírito Santo (ES).

A vítima era babá e sonhava em se tornar cantora. Segundo relatos dos familiares, Marcos teria passado o dia bebendo e conversando com Juliana. Na fuga depois do crime, ele se envolveu em um acidente de motocicleta.

Devido aos ferimentos, o suspeito está sob escolta da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Quando tiver alta, Marcos deve seguir para um presídio.

O corpo de Juliana foi encontrado por uma prima dela, que entrou na casa do casal para usar o banheiro, por volta das 20h de sábado. Ao ver a cena, a família foi chamada e a Polícia Militar do município foi acionada.

Segundo relato da prima de Juliana aos agentes que estiveram no local, ninguém ouviu gritos ou qualquer situação anormal até o momento em que ela entrou na casa. Ela também relatou que o casal estava sozinho na residência.

O acidente do suspeito

Durante o atendimento da ocorrência, os militares foram informados que havia ocorrido um acidente envolvendo uma motocicleta no bairro Jucu, também em Viana, e que poderia se tratar do suspeito, que estava em fuga.

Assim, uma viatura foi até o local e constatou que se tratava de Marcos Pedroso, que havia caído com a motocicleta. Com ele, os policiais encontraram uma faca, possivelmente a que teria sido utilizada como arma do crime.

Ele foi autuado em flagrante pela Delegacia Regional de Cariacica pelo crime de feminicídio. A Polícia Civil informou, em nota, que o homem será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), assim que receber alta médica.