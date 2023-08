Homem esfaqueia esposa, tenta incendiar a casa e pede oração para pastor da igreja

Um homem foi morto pela Polícia Militar, na última quinta-feira (24), após assassinar a companheira no Distrito Federal. Luis Carlos Ferreira de Vasconcelos, de 35 anos, ameaçou explodir a residência onde morava com a vítima, Andreia Crispim de Lima Silva, 50 anos.

Segundo as autoridades, o agressor confessou que havia esfaqueado a esposa e estava muito alterado enquanto negociavam a rendição. Os vizinhos ouviram a mulher gritando muito. Antes, os dois haviam tido uma grande discussão.

Com faca e isqueiro nas mãos, o homem avisou que havia ligado o registro de gás e estava pronto para explodir o local. Durante as negociações, ele pediu que os policiais ligassem para o seu pastor para fazer uma oração. No entanto, o contato não funcionou e ele não se rendeu.

O cheiro de gás de cozinha estava cada vez mais forte quando o homem saiu da residência e, segundo a polícia, partiu para cima das equipes, que dispararam duas vezes contra o criminoso. De acordo com registros no nome da vítima, ela já havia feito ocorrências contra o marido. O caso foi registrado na Delegacia especial de Atendimento à Mulher (Deam I).

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)