Homem mata a esposa e o filho com golpes de faca; corpos foram encontrados segurando crucifixo

Uma mulher e uma criança de oito anos foram encontradas mortas com golpes de faca na garganta, em uma residência localizada no Litoral Norte de São Paulo, na madrugada do último sábado (16). O suspeito do crime é o pai da criança e marido da mulher, identificado como Anderson Soares Monteiro, de 55 anos, encontrado caído em uma via com ferimentos, também de faca.

Segundo informações iniciais das investigações, o homem teria tentado tirar a própria vida após o crime.

VEJA MAIS

O crime foi identificado após a Polícia Civil receber ligações de moradores da área para resgatar um homem ferido que estava caído na pista. Os vizinhos informaram aos agentes que o homem se tratava de Anderson e que ele morava nas proximidades junto com o filho e a esposa.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram Mariana Ramires do Nascimento, de 34 anos, e Giordano Lucius Paro Ramires, de 8 anos, jogados no chão da casa, já sem vida.

Na cena do crime, a polícia apreendeu uma faca, provavelmente usada no crime, além de dois crucifixos que estavam nas mãos das vítimas. Marcas de sangue foram encontradas dentro de um carro que estava estacionado na garagem.

Os agentes também foram informados de que Anderson, momentos antes, havia entregado três celulares junto com a senha de desbloqueio para um vizinho. A polícia segue investigando o caso.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante,editora web de OLiberal.com