Homem mata esposa grávida a facadas e se esconde em árvore

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de matar a facadas a esposa grávida de seis meses. O crime ocorreu em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, no último sábado (20). As informações são do Metrópoles.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito se escondeu em cima de uma árvore em um lote baldio depois de cometer o feminicídio e só foi avistado pela polícia após uma movimentação suspeita na árvore. Conforme a PM, o homem confirmou que desferiu duas facadas na esposa, que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.