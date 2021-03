Jovem escapa de feminicídio por arma do marido falhar

Uma jovem de 21 anos, identificada como Jessica, conseguiu fugir do marido após ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio, na Bica do DER, em Planaltina (DF). O caso aconteceu na segunda-feira, 15.

A vítima ficou em estado de choque. Ela disse, por telefone, que passou a noite tendo pesadelos. “Ainda sinto medo”, revelou.

O terror começou no início da noite de segunda-feira, quando o marido tentou assassiná-la com um tiro. A arma falhou no momento do disparo, o projétil não sendo disparado.

“Não quero relembrar o que aconteceu. Passei a noite em sonho, com medo, mesmo que ele esteja preso eu estou com medo ainda”, disse Jessica.

O marido, de 38 anos, está preso. Os dois se conheceram há cerca de 1 ano e estavam casados havia menos de dois meses.

“Eu já conhecia ele, fui me envolver e acabei conhecendo o monstro que ele era”, diz a vítima.

Cárcere

A Polícia Militar do Distrito Federal encontrou a vítima chorando, na chuva, com os dois filhos. Jessica relatou à polícia ter disso espancada e ameaçada.

Os policiais foram até a casa do suspeito e o encontraram escondido. Após uma varredura, os policiais localizaram um revólver calibre 32 com uma munição picotada (quando se atira, mas o projétil não é ejetado).

A vítima contou ter sido mantida em cárcere privado, mas, em um descuido do agressor, conseguiu fugir com as crianças e pedir socorro.