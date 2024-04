Marido e cunhado de mulher que invadiu casa com filho e matou idosos são presos

Marcio Ferreira Gonçalves, de 45 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Mato Grosso nesta terça-feira (23/04) em Alta Floresta, a 800 quilômetros de Cuiabá. Ele, que é esposo de Ines Gemilaki, estava sendo procurado desde domingo (21/04), após ter sido visto no vídeo do assassinato de dois idosos em Peixoto de Azevedo, a 692 km da capital mato-grossense. O irmão de Marcio, Eder Gonçalves Rodrigues, que confessou participar do duplo homicídio, também foi preso.

Marcio estava sob investigação por ajudar Ines e seu filho, o médico Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28 anos, a escaparem do local do crime em uma caminhonete. Agora, a polícia descobriu que o irmão dele também estava envolvido nos assassinatos. A mãe e o filho continuam foragidos. A advogada da família informou que eles planejam se entregar à polícia.

A polícia informou que, após as prisões, o irmão de Marcio confessou ter participado do crime, afirmando ser a pessoa que entrou na casa com Ines e Bruno. Enquanto o crime ocorria, Marcio ficou na caminhonete do lado de fora da casa, esperando para ajudar na fuga.

“Com as prisões foi possível identificar um quarto envolvido no crime, até então desconhecido, uma vez que acreditávamos que o homem de camiseta preta que entrou na casa e efetuou os disparos era o Márcio, marido e padrasto dos outros dois autores do crime”, declarou a delegada Anna Marien, responsável pelas investigações.

Nas imagens das câmeras de segurança, Ines veste uma blusa azul e está armada com uma pistola, enquanto Bruno, vestindo branco, segura uma espingarda calibre 12. Eder Gonçalves é visto saindo da casa, de roupa preta, aparentemente não armado. Em seguida, ele se dirige à caminhonete usada na fuga.

Ainda segundo a polícia, a mulher que efetuou os disparos havia registrado um boletim de ocorrência por ameaça à família das vítimas, horas antes do crime. Segundo a delegada, o alvo dos atiradores era o dono da casa, mas ele não foi atingido.