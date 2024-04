Mãe e filho são procurados após invadir casa, matar idosos e ferir padre; veja vídeo da ação

A Polícia Civil do Mato Grosso está atrás de três pessoas suspeitas de participação na morte de dois idosos, de 65 anos e 71 anos, durante a invasão de uma residência em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, nesse domingo (21). O crime teria sido cometido pela pecuarista Ines Gemilaki, de 48 anos, e o filho dela, o médico Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28 anos. Além deles, os policiais também procuram Marcio Ferreira Gonçalves, de 45 anos, marido de Ines, suspeito de dar apoio à fuga.

Câmeras de segurança da casa onde o crime ocorreu gravaram toda a ação de mãe e filho.

Pelo menos 10 pessoas estavam reunidas no imóvel invadido. Duas delas morreram e um padre ficou ferido.

O portal G1 Mato Grosso apurou junto à polícia do estado que a suspeita de efetuar os disparos tinha registrado um boletim de ocorrência por ameaça contra a família das vítimas. A motivação do crime seria um desacordo comercial. Segundo a delegada que está à frente do caso, o alvo dos atiradores era o proprietário da casa, mas ele não foi atingido.

"Quem faleceu não tinha nenhuma relação. A suspeita saiu da casa com algumas dívidas e eles sempre discutiam, o que acabou culminando nisso", disse.