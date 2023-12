Bandidos invadem casa e executam morador na frente dos filhos

Um crime chocante foi registrado por câmeras de segurança de uma residência em Santana, no Amapá, na noite desta sexta-feira (29). As imagens mostram o momento em que um grupo de homens invade a casa da vítima e atiram à queima-roupa diante de duas crianças que brincavam no local.

VEJA MAIS

O crime teria ocorrido por volta das 19h30, no bairro Paraíso, e a vítima foi identificada como Maurício Machado Ferreira, de 40 anos. Ele foi atingido, segundo informações da Polícia Militar, por mais de 20 disparos.

Pelas imagens captadas pelo monitoramento residencial, vê-se que cinco indivíduos se aproximam da casa, mas, um deles acaba desistindo e foge, enquanto os outros invadem a casa para executar Maurício.

A polícia foi acionada para fazer o levantamento do local de crime e, após as primeiras buscas realizadas pelos responsáveis pelo crime, até o momento, ninguém foi detido. A PM também confirmou que a vítima estava envolvida em dois processos, ambos relacionados a homicídios, tendo sido condenada a mais de 8 anos de prisão em um deles.