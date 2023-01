Marcola, líder do PCC, é transferido de Rondônia para Brasília após suspeitas de plano de fuga

Marco Willians Herbas Camacho, de 55 anos, mais conhecido como Marcola, um dos principais líderes do Primeiro Comando da Capital, o PCC, foi transferido de um presídio federal localizado em Rondônia para o presídio da Papuda, em Brasília, no Distrito Federal.

A movimentação ocorreu na última quarta-feira (25), após o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmar que existia um plano de fuga para libertar o preso. “A transferência foi feita de um presídio federal para outro, exatamente visando prevenir um suposto plano de fuga ou resgate desse preso. Portanto, essa operação se fez necessária para garantir a segurança da sociedade”, declarou o ex-governador do Maranhão.

Marcola, que já está na capital federal, foi condenado por diversos crimes, tendo uma pena de mais de 300 anos. Ele está preso desde 2006. No ano passado, ele foi transferido de Brasília para Porto Velho, a pedido do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que está afastado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal.

Quem é Marcola, líder do PCC?

Marcola é considerado pela polícia como o líder do PCC, organização criminosa que atua principalmente no estado de São Paulo. É conhecido por ser um dos chefes criminosos mais influentes do mundo do crime organizado, e tem um histórico repleto de violência e corrupção.

Ele foi condenado pelos crimes de homicídio, associação criminosa, tráfico de drogas, entre outros. Além disso, Marcola é acusado de ter liderado diversas rebeliões e motins que ocorreram no em prisões do Brasil, além de uma série de ataques a prisões e delegacias que ocorreram em 2016, deixando mais de 130 mortos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)