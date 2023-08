Marcola é levado a hospital sob forte esquema de segurança

Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder máximo do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi levado sob forte esquema de segurança, coordenado por policiais penais federais, para fazer exames no Hospital Regional do Gama (HRG), nesta sexta-feira (04).

O advogado Bruno Ferullo, responsável pela defesa de Marcola, explicou que o detento passou por exames de sangue e fez uma endoscopia. Os procedimentos já estavam programados. O advogado também afirmou que o cliente está bem de saúde.

Cerca de 90 policiais foram mobilizados para a operação, que contou com apoio das polícias Civil e Militar, no forte esquema de segurança para transportar o preso até a unidade de saúde.

Em 2020, um comboio do Sistema Penitenciário Federal parou a área central de Brasília para conduzir o preso ao Hospital de Base (HBDF) para fazer exames programados. Na época, Marcola chegou e saiu de helicóptero.

Marcola voltou à Penitenciária Federal em Brasília em 25 de janeiro deste ano. Até então, o detento estava na penitenciária de Porto Velho, em Rondônia.

