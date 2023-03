'Marcola de saia': Mulher mais perigosa do PCC, Elektra é presa pela PM em Sã Paulo

A Polícia Militar prendeu, na última sexta-feira (3), na Zona Leste de São Paulo, Sulieane Abitabile Arantes, de 34 anos, conhecida como Elektra. Apelidada também de intocável, assombrada, Mariane, 'Marcola de Saia' e Kitana, ela é considerada uma das mais perigosas lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC). Para a Polícia, Sulieane é uma pessoa de alta periculosidade.

O mandado de prisão contra a suspeita havia sido expedido pela Vara de Execuções Penais da Justiça do Distrito Federal, no dia 27 de fevereiro. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, ela tem envolvimento no cadastro dos integrantes do PCC batizados no centro-oeste do Brasil e nos exterior, sendo a principal responsável.

Após ser detida, Elektra foi encaminhada para a delegacia e levada para audiência de custódia.