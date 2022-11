Homem é enforcado após ser condenado pelo suposto tribunal do PCC

O corpo de um homem de 25 anos foi encontrado em uma praia pendurado pelo pescoço e com mãos e pés amarrados nas ferragens de uma rampa na madrugada deste domingo (27). Nenhum suspeito pelo crime ainda foi identificado ou preso. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com informações de fontes policiais, Felipe Gomes de Melo foi condenado pela organização criminosa por estar praticando supostos roubos, o que não seria aceito pela facção.

O local onde o corpo foi encontrado, em Cubatão, no litoral de São Paulo, fica a cerca de um quilômetro e meio de onde a vítima morava. A causa da morte ainda é apurada pela polícia e as circunstâncias em que Melo ficou pendurado na viga metálica, também.

Familiares identificaram a vítima, mas não deram mais detalhes à polícia, nem foram à delegacia para o registro da ocorrência. O rapaz já havia sido indiciado por roubo, em 2015, e por tráfico de drogas, em 2021.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).