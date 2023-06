Marcha para Jesus: 8 trios elétricos arrastam milhares de pessoas pelas ruas de SP

A Marcha para Jesu teve 8 trios elétricos arrastando centenas de milhares de pessoas pelas ruas da capital paulista, São Paulo, nesta quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi.

Os participantes se concentraram no Centro de SP e saíram em direção à Praça Heróis da FEB, na Zona Norte da capital, para ver os mais de 20 shows confirmados, incluindo atrações internacionais.

Na 31° edição do evento, os participantes puderam acompanhar atrações nacionais, como Anderson Freire e Bruna Karla, e internacionais, como a Lakewood Music, além de apresentações de pastores de várias denominações evangélicas.

Participaram do evento o governador Tarcísio de Freitas, aplaudido ao ser chamado ao palco, e o ministro-chefe da Advocacia Geral da União (AGU), Jorge Messias, que foi vaiado ao mencionar o presidente.

Este ano, ao contrário de outras edições, a marcha não contou com a presença do presidente da República. Além de Lula, também não estiveram no evento o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (PL).

Lula foi convidado, mas, como estava em viagem ao Nordeste e passará o feriado na Bahia, não participou. Ele chegou a enviar uma carta aos organizadores da Marcha agradecendo o convite e apresentando como representante o ministro da AGU.

No palco, Messias disse que tinha um recado do petista. "Vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que existem em Brasília homens e mulheres que vivem pelo Reino e que nós estamos lá, não pela nossa perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Vim para dizer que nosso povo quer paz. Este é o recado que o presidente pediu para trazer para vocês", afirmou o ministro, quando foi interrompido por vaias.

Com participação de oito trios elétricos, o evento começou por volta das 9h30 com a marcha kids saindo da estação Tiradentes do Metrô. Por volta das 10h30, o público já lotava a área onde aconteceram shows e pregações.