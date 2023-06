Marcha para Jesus lota ruas de São Paulo durante Corpus Christi

As ruas de São Paulo lotaram, nesta quinta-feira (8), durante a 31ª edição da Marcha para Jesus, neste feriado de Corpus Christi. As informações são do G1 SP.

Segundo o G1, desde o começo da manhã, milhares de fiéis se concentraram no Centro da capital para iniciar a caminhada até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próximo ao Campo de Marte, na Zona Norte da capital. No decorrer desta quinta, o evento gospel terá shows de cantores evangélicos e apresentações de pastores.

Por volta das 9h30, trios elétricos animaram a caminhada que iniciou com a marcha infantil saindo da estação Tiradentes do Metrô. Por volta das 10h30, o público já lotava a área onde vão acontecer os shows e pregações.

O show de abertura da Marcha para Jesus este ano será com a banda carioca Mays Music, de acordo com o G1. No total, são mais de 20 apresentações confirmadas. Duas delas são internacionais. Os organizadores estimam a presença de 2 milhões de pessoas.

A Marcha para Jesus chegou ao Brasil em 1993 e já foi realizada em outros países como Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Moçambique, Rússia e outros, segundo organizadores.

Confira as atrações confirmadas:

Anderson Freire

Bruna Karla

Daniela Araújo

Fernanda Brum

Gabriel Guedes

Julia Vitória

Lukas Agustinho

Marcus Salles

Mari Borges

Maria Marçal

New Id

Pastor Lucas

Pedras Vivas

Renascer Praise

Sarah Beatriz

Thalles Roberto

Theo Rubia

Ton Carfi

Victin

Brandin Reed (internacional)

Lakewood Music (internacional)

Acessibilidade

A Marcha terá suporte para pessoas com deficiência oferecendo vans do serviço Atende + da SPTrans desde a estação Tietê até a concentração do evento. A van pode ser acionada em qualquer momento para retornar para o Metrô ou residência dos participantes, conforme divulgado pelo G1 São Paulo.

Uma área próxima ao palco na Praça Heróis da FEB está montada para que pessoas com deficiência assistam aos shows. O acesso será pela Avenida Braz Leme e para entrar é necessário apresentar a carteirinha da SPTrans para pessoas com deficiência.

Intérpretes de Libras também estarão no percurso para auxiliar os deficientes auditivos.

