Manifestações pelo voto auditável reúnem pessoas em várias capitais

Milhares de pessoas foram às ruas, neste domingo (1º), em manifestações a favor do voto impresso auditável, nas eleições de 2022. Os atos ocorreram em várias cidades e, principalmente, nas capitais. Pela manhã, ocorreram atos em Belém, Brasília, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, Maceió e São Luís.

VEJA MAIS:



- Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro vão às ruas de Belém defender voto impresso

- 'Sem eleições limpas e democráticas, não haverá eleição', diz Bolsonaro ao falar sobre voto impresso

Em Belém, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram às ruas de Belém ainda pela manhã. A concentração ocorrreu às 8h, na Escadinha do Cais do Porto, na Estação das Docas. De lá, por volta das 9h, os manifestantes seguiram pela avenida Presidente Vargas até a Praça da República, onde pararam para cantar o Hino Nacional. Depois seguiram pela avenida Nazaré até a travessa Quintino Bocaiúva, passaram pela rua Boaventura da Silva e encerraram o ato na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, por volta do meio-dia. Alguns estavam a pé, outros de carro, moto ou bicicleta.

Em Belo Horizonte, a manifestação se concentrou na Praça da Liberdade e, em Salvador, no Farol da Barra. Na capital federal, as pessoas ficaram em frente ao Museu da República, na Esplanada dos Ministérios. No Rio de Janeiro, os manifestantes ocuparam parte da Avenida Atlântica, em Copacabana.

À tarde, milhares de manifestantes começaram a se reunir na Avenida Paulista, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp).