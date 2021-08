Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizam manifestação em Belém, neste domingo

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram às ruas do centro de Belém, defender os posicionamentos do chefe do Poder Executivo Federal, principalmente o voto impresso nas próximas eleições. A concentração foi na Escadinha da Estação das Docas, às 8h. De lá, por volta das 9h, os manifestantes seguiram pela avenida Presidente Vargas até a Praça da República. Alguns estavam a pé, outros de carro, moto ou bicicleta.

Os organizadores do evento e a Polícia Militar ainda não deram uma estimativa do público presente. A manifestação também conta com a participação de políticos, entre eles o deputado federal Éder Mauro (PSD), o deputado estadual Delegado Caveira (PP) e Everaldo Eguchi, que ficou em segundo lugar nas últimas eleições pra prefeitura de Belém.

"Amarela, azul e branca, essa é a cor da nossa bandeira. Esse povo do açaí, do tacacá, do tucupi, não pode deixar que a bandalheira volte, que as nossas crianças aprendam apologia ao sexo com 6 anos de idade. Isso é destruição da família, não podemos deixar que isso aconteça. Se deixarmos eles roubarem a eleição ano que vem vamos ver o retorno de tudo isso", declarou Éder Mauro. Se não formos às ruas, vão fazer sacanagem nas eleições do ano que vem. Todos os deputados querem uma urna mais segura, queremos que seja conferido, eles querem roubalheira. Só tem um jeito: todos na rua. Vamos mostrar pra esse povo que o bem é maior, queremos segurança, que nossas crianças tenham a inocência", completou o parlamentar.

Delegado Caveira também discursou em defesa do voto impresso. "Brasil acima de tudo, voto impresso já, para garantir a lisura da democracia e do voto popular, para que seja cumprida a Constituição. Tem pessoas que já sabem o que está acontecendo, só o voto impresso vai garantir a segurança das eleições de 2022. Esperamos que os deputados federais e os senadores votem a favor da PEC, para garantir o futuro dos nossos filhos. Não vamos admitir essa corrupção endêmica. O Judiciário é falho", disse.