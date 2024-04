Manaus e Belém, cidades de Isabelle e Alane do BBB24, têm passagens a partir de R$482; confira

A Amazônia é um dos lugares que devem estar incluídos na lista de quem ama viajar e sonha em explorar novos lugares, afinal, a região guarda cidades e culturas diferentes e interessantes em meio à maior floresta tropical do mundo.

E com o sucesso do BBB24, com participantes nativas de regiões amazônicas mostrando um pouco mais da cultura local, várias pessoas ficaram com aquele gostinho de querer conhecer ainda mais a tão querida Amazônia.

Pensando em facilitar esse processo, o site melhoresdestinos.com fez uma seleção de passagens aéreas com ótimos preços para Manaus e Belém, cidades de Isabelle e Alane, participantes que movimentaram a edição de 2024 do Big Brother Brasil. confira:

Voos para Belém, cidade natal de Alane

A capital paraense se destaca por suas belezas naturais, em torno de rios e trechos amazônicos, sua gastronomia típica e suas ruas, com traços coloniais misturados com modernidade.

A cultura belenense é muito rica e possui suas raízes nas tradições indígenas, africanas, portuguesas e dos demais imigrantes que se deslocaram para aquela região. Algumas das manifestações culturais encontradas e realizadas na cidade expressam o folclore amazônico e destacam as riquezas naturais do seu bioma, mas sobretudo o artesanato, as danças e a gastronomia.

Dentre as diversas tradições paraenses, a mais famosa é a tradição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, considerada a maior procissão católica do mundo.

Segundo o site, os voos para a capital paraense saem por R$482, saindo de Brasília; R$526, de Belo Horizonte e R$612 de São paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Florianópolis e outras cidades.

Voos para Manaus, cidade natal de Isabelle, finalista do BBB24

Em plena floresta amazônica, a capital do Amazonas é um dos principais destinos turísticos do país, atraindo visitantes do mundo todo. O maior ponto turístico da cidade é, sem dúvidas, o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, construído em estilo renascentista, com projeto escolhido pelo Instituto Português de Engenharia e Arquitetura de Lisboa.

Outro fato curioso da cidade é que Manaus tem o maior porto fluvial do mundo. Mas, sem dúvidas, o mais famoso fenômeno natural ocorre na capital do Amazonas: o encontro das águas dos rios Negro e Solimões.

Os voos com destino a Manaus, para quem está saindo de Belém, sai a R$653; de Belo Horizonte, por R$881; de Natal, por R$987 e do Rio de Janeiro, por R$951.

É importante ficar atento aos períodos festivos de cada região, além dos períodos de pico no ano, pois eventuais datas podem alterar os valores das passagens, aumentando os valores de forma considerável.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)