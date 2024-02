Malafaia fala em ‘engenharia do mal’ e critica Moraes e Barroso em manifestação na Paulista

Neste domingo (25), Silas Malafaia, um dos organizadores do ato em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, discursou em defesa de Bolsonaro e criticou tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com críticas específicas para Luís Roberto Barroso, presidente do STF, e o ministro da Corte Alexandre de Moraes.

No trio elétrico, Malafaia insinuou a possibilidade de envolvimento de Lula (PT) no ataque de 8 de janeiro de 2023, organizado por apoiadores de Bolsonaro. O pastor foi responsável pela locação dos dois trios elétricos usados durante a manifestação.

Em seu discurso, Malafaia falou sobre a "engenharia do mal" que estaria por trás das tentativas de prender Bolsonaro. Ele citou diferenças de tratamento que Bolsonaro teria recebido e criticou o ministro Alexandre de Moraes.

O pastor também falou sobre os eventos de 8 de janeiro e insinuou que o governo do PT poderia ter tido algum envolvimento. Malafaia expressou sua insatisfação com a suposta diferença de tratamento entre o MST e os manifestantes bolsonaristas.

Malafaia, que é conhecido por seus discursos agressivos contra Alexandre de Moraes, prometeu um discurso mais moderado durante o evento, embora tenha reiterado suas críticas ao ministro do STF.

O pastor concluiu seu discurso chamando Bolsonaro de "o maior perseguido político de nossa história".