Bolsonaro nega ter tramado golpe em discurso na Avenida Paulista e pede anistia

Diante de uma multidão que ocupou a Avenida Paulista em apoio a ele, neste domingo (25), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rejeitou as acusações de ter tramado um golpe de Estado em 2022. Ele também solicitou anistia para os condenados pelos eventos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, caracterizados como "atos golpistas", e expressou o desejo de deixar o passado para trás em busca de reconciliação.

Durante seu discurso no trio elétrico, Bolsonaro destacou sua definição de golpe. “Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer a classe política para o seu lado, empresários. Nada disso foi feito no Brasil”, disse Bolsonaro em cima do trio elétrico.

Embora não tenha mencionado diretamente o Supremo Tribunal Federal (STF) ou as condenações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o tornaram inelegível, Bolsonaro disse que "não podemos concordar que um poder tire do palco político quem quer que seja, a não ser por um motivo justo. Não podemos pensar em ganhar as eleições afastando um adversário do cenário político”.

Veja imagens de "ato democrático" na Avenida Paulista com Bolsonaro e aliados GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO WAGNER VILAS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Bolsonaro destacou desaprovar os atos de violência que resultaram na depredação das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. No entanto, ele defendeu uma medida de anistia para os indivíduos atualmente detidos em Brasília, descrevendo-os como "pobres coitados". Em suas palavras, "o povo brasileiro não merece viver neste momento, onde tão poucos causam tanto mal a todos nós".

“Teria muito a falar, tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar uma maneira de nós vivermos em paz”, disse Bolsonaro.