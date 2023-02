Mais uma criança yanomami morre em Roraima vítima de desnutrição e desitratação

Mais uma criança morreu na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, vítima de desnutrição grave e desidratação. O óbito foi registrado neste domingo (5), de acordo com Júnior Hekurari, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'Kuana (Codisi-YY), uma das principais lideranças da região de Surucucu, no extremo Oeste do estado e próxima à fronteira com a Venezuela. As informações são da Agência Brasil.

VEJA MAIS

A vítima tinha apenas um ano e cinco meses de idade e estava em estado grave desde sábado (4). De acordo com relatos, equipes de saúde pediram sua remoção imediata para Boa Vista, mas o mau tempo impediu a decolagem.

Crise humanitária

Os indígenas yanomami estão sofrendo com casos de desnutrição e doenças como malária e pneumonia, provocados pela presença do garimpo ilegal em suas terras. Pelo menos 570 crianças morreram território indígena nos últimos quatro anos.

O Centro de Operações Emergenciais (COE), colegiado interministerial criado pelo governo federal, em janeiro, informou que foram removidos 223 pacientes da terra indígena para a capital do estado. Conforme o balanço mais recente, a Casa de Saúde Indígena (Casai), em Boa Vista, abriga, no momento, 601 yanomami, entre pacientes e seus acompanhantes. Há ainda 50 indígenas internados, no Hospital Geral de Roraima (HGR) e no Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA), ambos na capital.