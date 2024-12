Mãe usa localizador de celular para encontrar filha que fugiu de casa

Uma adolescente de 16 anos fugiu de casa, em São Paulo, para encontrar um jovem de 18 anos, morador de Goiás, que conheceu pela internet no dia 14 de dezembro. Após três dias, menina foi encontrada pela mãe, graças ao localizador do celular, próxima à rodoviária de Aparecida de Goiânia. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da cidade.

A adolescente informou que conheceu o jovem por meio de um jogo online e decidiu viajar até Goiás por causa dele. Em carta deixada à mãe, a menina se despediu e disse que estava bem, mas, que decidiu sair de casa para se tornar independente e não sobrecarregar a família financeiramente. As informações são da Polícia Civil.

Nas redes sociais, a adolescente fez postagens durante a viagem de mais de 800 quilômetros. “Novos começos” e “a maior loucura da minha vida” foram algumas as coisas escritas por ela. Em entrevista à TV Anhanguera, a menina afirmou que o jovem sabia da fuga.

A adolescente e o jovem foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia. A Polícia Militar levou a menina à Unidade de Acolhimento do Conselho Tutelar no dia 17 de dezembro, quando foi encontrada. “A mãe chegou na madrugada do dia 18. Às 13h30, teve a audiência e a decisão judicial da entrega para a mãe”, afirmou a conselheira tutelar Elita Arantes.

O jovem prestou depoimento à polícia e relatou que conheceu a adolescente há três meses. De acordo com a delegada Sayonara Lemgruber, responsável pelo caso, ele foi liberado e não responderá por nenhum crime.

No momento do reencontro com a filha, a mãe disse que não era momento de perguntas. “O encontro foi maravilhoso e quero voltar para casa com ela. Acho que não é o momento [de questionar], nem é isso que eu quero. É acolher, trazer para perto. Estar perto da minha filha é só o que eu preciso”, falou.