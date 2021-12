Mãe de copiloto desaparecido após queda de bimotor faz vaquinha na internet

A mãe do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, que estava no bimotor que caiu no Rio de Janeiro, em 24 de novembro, pede vaquinha para continuar as buscas pelo filho.

Ana Regina Agostinho, de 43 anos, fez uma postagem nas redes sociais e fez um desabafo: "24 dias nesse deserto". O jovem e o empresário Sérgio Alves Dias Filho, de 45 anos, que fretou o voo, ainda seguem desaparecidos.

“São lutas que parecem inalcançáveis e maiores que minhas forças. São 24 dias nesse deserto. Penso positivo, olho para o alto e confio em Deus. O que te digo é que vai dar certo, a vitória vai chegar, esse deserto tem fim e esse fim pode estar bem pertinho”, escreveu Ana no seu perfil no Instagram.