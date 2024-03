Macron compartilha meme sobre encontro com Lula em Belém: 'Foi um casamento'

Na noite desta quinta-feira (28), Emmanuel Macron compartilhou nas redes sociais um dos memes do encontro com Lula. As fotos do encontro entre o presidente francês e o petista, na última terça-feira (26), em Belém, foram comparadas a um casamento, e o líder francês embarcou na brincadeira e falou em um "novo capítulo na relação" entre França e Brasil.

"Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França!", escreveu Macron.

Na última terça-feira (26), Lula e Macron se reuniram em Belém para discutir sobre temas relacionados ao clima e à preservação ambiental. A capital paraense foi escolhida como a sede da próxima Conferência do Clima da ONU, a COP 30, em 2025.