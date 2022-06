Macaco que 'amola' faca, 'bate' roupa e furta objetos é capturado

O macaco batizado de “Chico” ganhou fama nas redes sociais após ser flagrado “amolando” uma faca e “batendo” roupa na cidade de Corrente, no Piauí. Na manhã de sexta-feira (24), o animal foi capturado após passar mais de uma semana invadindo casas, quebrando telhas e furtando objetos. As informações são do UOL.

Chico foi resgatado por equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Ibama e da Secretaria de Meio Ambiente do município piauiense. O animal deverá ser levado ao Ibama da capital, Teresina, onde vai passar por uma reabilitação antes de ser devolvido à natureza.

Moradores da cidade relatam que o macaco vinha causando transtornos na região. A apesar de uma parte deles querer a permanência do animal, outros consideram necessário que o animal seja levado para o seu habitat.