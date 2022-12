Lua Cheia de Ouro: fenômeno abre oportunidades de fazer pedidos para 2023; saiba como

Esta quinta-feira (8) reserva uma oportunidade de ouro para os que acreditam na espiritualidade: é dia de fazer pedidos antecipados para o Ano Novo, já que irá ocorrer a última Lua Cheia do ano de 2022, conhecida popularmente como Lua Cheia de Outro. Ela começou a nascer após o pôr do Sol, ou seja, a partir das 18:34h (no horário de Brasília).

VEJA MAIS

A Lua Cheia de Ouro ocorre no eixo Gêmeos – Sagitário. Para quem acredita nos astros, o fenômeno traz boas energias, podendo direcionar aos seus maiores propósitos nas áreas amorosa, profissional, financeira ou espiritual, projetados para 2023. Além disso, a Lua deverá ficar com seu brilho 80 vezes mais intenso esta noite.