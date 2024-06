Livro de Ziraldo é suspenso das escolas de MG; entenda

O livro infantil “O menino marrom”, do escritor Ziraldo, foi retirado temporariamente das escolas municipais de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, após reclamações de pais sobre o conteúdo da obra. O anúncio foi feito pela prefeitura do município por meio das redes sociais nesta quarta-feira (19). O motivo foram as reclamações dos pais sobre o conteúdo da publicação.

A obra, lançada em 1986, narra a história de dois amigos, um negro e um branco, que buscam entender juntos as cores e questionam se a cor de sua pele os torna diferentes.

Alguns pais alegaram que certos trechos do livro poderiam induzir crianças "a fazer maldade". Em resposta às manifestações e à divergência de opiniões, a prefeitura decidiu pela suspensão temporária do uso do livro "O Menino Marrom" nas atividades escolares.

Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura disse que o livro de Ziraldo "é um recurso valioso na educação, pois promove discussões importantes sobre o respeito às diferenças e a igualdade" e "aborda de forma sensível e poética temas como diversidade racial, preconceito e amizade". No entanto, "diante das diversas manifestações e divergência de opiniões", a Secretaria Municipal de Educação solicitou a suspensão temporária dos trabalhos pautados na obra, "a fim de melhor readequação da abordagem pedagógica, evitando, assim, interpretações equivocadas".

Nas redes, alguns pais foram contra a decisão: “Um absurdo! Inacreditável censurarmos um livro, principalmente uma obra de um mineiro tão consagrado”, escreveu uma moradora. “O livro fala em fazer pacto de sangue. Tem um trecho de uma velhinha atravessando a rua e duas crianças olhando e desejando a sua morte”, reclamou um pai, que chamou o livro de “satânico.”

“Suspendem Ziraldo e liberam o uso de celular nas escolas. Alunos com celular nas mãos não prestam 1 segundo de atenção, quem dirá a uma obra dessas... Estamos perdidos!”, se queixou outro morador.

Ziraldo, renomado escritor e ilustrador brasileiro, faleceu em abril deste ano, aos 91 anos.