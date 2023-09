Justiça torna ré mãe acusada de matar e esconder o corpo da filha na geladeira

Ruth Floriano, acusada de matar, esquartejar e esconder o corpo da própria filha na geladeira de casa, em São Paulo, se tornou ré pela Justiça nesta sexta-feira (1º). Ela foi denunciada pelo Ministério Público e presa em flagrante no último sábado (26).

Ruth teve a prisão em flagrante convertida para preventiva e deve ficar detida por tempo indeterminado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Em depoimento à Polícia Militar, ela confessou o crime e disse ter pesquisado na internet o “jeito mais fácil” de esquartejar o corpo.

O que aconteceu?

O crime teria acontecido no início de agosto, em casa, quando a criança estava escovando os dentes de madrugada. Segundo Ruth, partes do corpo da criança de 9 anos foram guardadas na geladeira, e os membros, jogados em um esgoto. Após o acontecimento a família, que morava na Zona Leste de São Paulo, se mudou para a Zona Sul no dia 15 de agosto.

No último final de semana, a mãe do atual namorado de Ruth, desconfiada da posse de drogas, verificou o que tinha na geladeira e se deparou com o corpo da menina.

De acordo com a irmã da ré, Aline Floriano, ela tinha plano de matar o ex-marido e os outros dois filhos. “Todos os familiares ouviram (durante o depoimento) que ela queria matar ele e as outras crianças, terminar o serviço e se matar. Estava tudo marcado”, contou em entrevista à TV Bandeirantes.

Os outros dois filhos de Ruth foram encontrados e entregues ao Conselho Tutelar.

