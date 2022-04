Justiça manda soltar mãe de Henry; Monique deve usar tornozeleira

A mãe do menino Henry, que foi morto no ano passado, ganhou o direito de sair da prisão enquanto segue em andando o julgamento do assassinato do filho. Monique Medeiros responde por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. A acusada deve usar tornozeleira eletrônica. As informações são do G1 Nacional.

Segundo a decisão judicial da 2ª Vara Criminal do Rio desta terça, a juíza manifesta preocupação com as ameaças que a acusada recebe dentro da cadeia e diz que manutenção da prisão "não favorece a garantia da ordem pública".

“Acolho o pedido da defesa de Monique para substituir a prisão preventiva por monitoração eletrônica,desde que em residência distinta daquelas até aqui utilizadas pela requerente, cujo endereço deverá permanecer em sigilo e acautelado em cartório”, disse a juíza na decisão publicada.

Monique será proibida de se comunicar com outras pessoas, com exceção de familiares e integrantes da defesa, além de usar qualquer tipo de redes sociais. A decisão mantém o padrasto, Jairinho, em prisão preventiva.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)