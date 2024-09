Justiça decide se acusados pelo assassinato de Dom e Bruno serão julgados pelo júri popular

Os recursos dos três acusados pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, ocorridos na Terra Indígena Vale do Javari, em 2022, no Amazonas, serão julgados, nesta terça-feira (17), pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília.

Amarildo da Costa de Oliveira, Jefferson da Silva Lima e Oseney da Costa de Oliveira apresentaram uma contestação da decisão de levar os acusados a júri popular.

Os réus, que estão presos, respondem pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Os recursos serão analisados pela 4ª Turma do TRF1.

Bruno e Dom foram assassinados após uma emboscada enquanto navegavam de barco pela região. Testemunhas viram os dois pela última vez entre a comunidade São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte (AM), onde deveriam se reunir com lideranças indígenas e ribeirinhas.