Jovem pula de carro em movimento após motorista desviar rota: 'Tom maldoso'

Uma jovem de 21 anos pulou de um carro em movimento ao perceber que o motorista de aplicativo havia desviado a rota. O caso aconteceu Itanhaém, no litoral de São Paulo, nesta quinta-feira (15). A mulher conta que estava mal ao ser reprovada no exame para tirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e recorreu ao aplicativo para retornar para casa. Ela conversava com um amigo sobre o resultado do teste quando entrou no carro. Ao desligar o telefone, o motorista perguntou sobre o motivo dela estar triste.

A jovem contou que havia sido reprovada no exame de motorista e o homem, então, questionou se ela queria conversar mais sobre o assunto. Apesar dela responder que não e que só queria voltar para casa, o motorista insistiu.

"Percebi que ele estava indo contrário do caminho onde moro. Começou a virar ruas que não eram e, quando olhei, ele estava subindo o morro e perguntei porque estava desviando", conta. De acordo com o relato da jovem, o homem seguiu dirigindo sem olhar para trás.

"Em um tom maldoso, (falou) que estava me levando em um lugar bonito para chorar melhor. Na hora, só abri a porta e pulei (do carro). Saí correndo e pedindo por socorro. Minha sorte foi que achei um cara com um cachorrinho. Ele (motorista) manobrou, pisou no acelerador, veio atrás de mim falando para eu voltar (para o carro)", afirmou.

Mesmo após ela se jogar, o motorista insistiu para que a mulher entrasse no carro, afirmando que a levaria para casa e que ele tinha família. Um homem que passava pelo local acolheu a jovem e também impediu que o motorista fugisse, retirando a chave do contato.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itanhaém foi acionada e esteve no local onde o caso aconteceu. De acordo com o órgão, os envolvidos foram encaminhados à delegacia e prestaram depoimento. A Polícia Civil informou que o motorista é investigado e o caso foi registrado como violência psicológica contra a mulher na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itanhaém.

Já a empresa de transporte por aplicativo 99, em nota, lamentou o caso e afirmou que, assim que a ocorrência foi registrada, o perfil do motorista foi bloqueado. Ainda de acordo com a 99, uma equipe da empresa tenta contato com a passageira para oferecer acolhimento e suporte.

A empresa se colocou também à disposição para colaborar com as autoridades, caso necessário, e afirmou ter segurança como prioridade, além de investir em recursos para oferecer proteção às usuárias, antes, durante e depois das corridas.

"Eu vi ele me levando para o morro. Se o carro chegasse lá em cima, o pior poderia acontecer. Isso nunca tinha acontecido comigo, sempre peguei porque acho bem prático, só que, infelizmente, estou vendo que não está tão seguro assim", lamentou a vítima.