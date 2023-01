Briga entre segurança e motorista de aplicativo termina com ameaça: 'Eu vou te matar'

Um motorista de aplicativo se envolveu em uma briga com o segurança da “Casa99” de São Paulo (SP). Segundo informações do portal Correio 24 horas, o caso ocorreu na segunda-feira (16), após o condutor da empresa 99 POP ser repreendido por gravar dentro do imóvel.

Em um vídeo gravado por uma terceira pessoa, os dois homens discutem durante alguns segundos, até que o segurança bate na mão do motorista, que estava filmando. Após o celular cair no chão, os dois homens começam a brigar dentro do local. Veja o vídeo:

Na gravação é possível ver o motorista e segurança esbarrando em diversos objetos que caem no chão. Uma mulher chama um dos homens de "Vinícius" e pede para ele parar de brigar. No final, já imobilizado no chão, o segurança diz: “Eu vou te matar”.

Por meio de nota, a empresa afirmou não tolerar a violência e declarou ter demitido o segurança. “Além disso, já entramos em contato com o motorista parceiro para colher o seu relato e prestar o apoio devido. A empresa instaurou uma investigação interna para tomar as demais medidas cabíveis”, finaliza a nota enviada ao portal Correio 24 horas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)