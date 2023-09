Jovem morre e 20 romeiros ficam feridos após ônibus tombar a caminho do Ceará

Uma pessoa morreu e pelo menos 20 ficaram feridas após um ônibus com romeiros de Teresina, no Piauí, tombar em Pernambuco a caminho do Ceará.

Segundo os bombeiros, 45 fiéis estavam no veículo fretado no momento do acidente, ocorrido na rodovia PE-585, na altura da Serra da Rodagem, em Araripina, no limite com Ipubi.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Araripina, a vítima fata foi uma jovem de 21 anos. Ela ficou presa às ferragens junto a outras duas pessoas, uma jovem, de 22 anos, e um homem de 45, que foram levados com fraturas nos membros superiores ao Hospital de Serrolândia, distrito próximo.

O destino do veículo era Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. Os romeiros, devotos de São Francisco de Assis, também passariam pela tradicional romaria em Canindé, no Ceará.

Em nota, a Prefeitura de Ipubi, cidade onde fica o distrito de Serrolândia, lamentou o acidente e informou que 20 vítimas receberam primeiros socorros na Unidade Mista de Serrolândia.

"Três (vítimas) em estado grave, foram encaminhados para o Hospital Municipal Marcelino Mudo, em Ipubi, para serem estabilizados, e em seguida, ao Hospital Regional Fernando Bezerra, em Ouricuri", diz a gestão municipal.

A Prefeitura afirma ainda que presta "toda a assistência necessária às vítimas e seus familiares abalados por tamanha tragédia".

A excursão teria sido organizada por um membro da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, na zona norte de Teresina. O padre Jailton Pinheiro confirmou que era uma viagem particular de romeiros de São Francisco.