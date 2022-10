Jovem morre após cair de carroceria de veículo em carreata política

Uma jovem de 23 anos caiu da carroceria de um veículo durante uma carreata política. Kevysla Costa Fernandes perdeu equilíbrio ao se abaixar para tentar pegar um telefone na parte de trás da caminhonete. O caso aconteceu na última sexta-feira (30), em Rio Branco, no Acre.

A moça morreu ainda no local. A manifestação política era em favor da reeleição do governador Gladson Cameli (PP). Segundo a ocorrência policial, com informações do site Isto é, a jovem acabou caindo da carroceria em movimento e bateu a cabeça. O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes.

O governador Gladson Cameli e a coligação Avançar Para Fazer Mais lamentaram a morte da jovem nas redes sociais. Os compromissos da campanha foram cancelados em solidariedade ao caso.

Veja a nota: