Estrutura do Estádio Nacional de Santiago cai e várias pessoas ficam feridas no Chile; vídeo

Parte da cobertura do Estádio Nacional de Santiago, no Chile, caiu nesta sexta-feira (30) durante um treino do Colo-Colo. De acordo com a polícia chilena, pelo menos oito pessoas ficaram feridas no acidente.

O acidente aconteceu após algumas pessoas subirem em uma estrutura de publicidade. Milhares de torcedores estavam presentes no local.