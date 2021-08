Parte de estádio desaba durante partida de adversário do Paragominas na Série D

Parte do estádio Frei Epifânio d'Abadia, casa do Imperatriz, adversário do Paragominas na Série D, desabou na tarde deste sábado (28). O acidente ocorreu na partida entre o time da casa e o 4 de Julho, do Piaui, pela quarta divisão. Não houve feridos e o jogo foi encerrado sem gols.

A estrutura desabou por volta dos 30 minutos da etapa final. Chovia muito, com fortes ventos, na cidade de Imperatriz. A cobertura de uma das arquibancadas caiu e atingiu o banco de reservas do 4 de Julho.

A parte da estrutura que desabou foi da arquibancada que fica ao lado das cabines de imprensa. Como não havia torcida no estádio, não havia ninguém no setor. No entanto, ao lado, os profissionais estavam trabalhando na transmissão do jogo.

Em nota, o Imperatriz informou que aguardam decisão da CBF pra saber quando vão voltar a jogar a partida que vale classificação para o mata-mata da Série D.

Veja a nota na íntegra:

A Sociedade Imperatriz de Desportos vem a público comunicar que a partida diante da equipe do 4 de Julho foi paralisada devido a uma forte ventania, que infelizmente abalou a estrutura do nosso Frei Epifânio, fazendo com que uma parte da cobertura desabasse. Informamos também que ninguém se feriu. Todos estão bem e o estádio já foi isolado.

A partida foi paralisada aos 30 minutos e 48 segundos do segundo tempo, e o acontecimento foi relatado na súmula. Segundo o árbitro da partida, o mesmo não poderia encerrar o jogo, pois a paralisação aconteceu devido a uma causa natural. Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros vetaram qualquer possibilidade da partida ter continuidade no Frei.

O Imperatriz imediatamente fez contato com a federação Maranhense na pessoa do coordenador de competições Hans Nina e do presidente Antônio Américo, que já estão dialogando com o departamento de competições da CBF, para que a confederação analise as possibilidades de continuidade ou não da partida.