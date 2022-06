Jovem joga balde com água em idoso que lhe pediu copo d'água; vídeo

Um vídeo viralizou na web ao mostrar o momento em que um rapaz joga um balde com água em um idoso que lhe pediu água para beber. Muitos internautas se revoltaram com a atitude do jovem e lamentaram o desrespeito e agressão contra o homem que teria apenas lhe pedido um copo d’água para matar a sede. Segundo algumas páginas do Instagram, o caso teria ocorrido na Zona Sul de Teresina.

VEJA MAIS

Não há informações sobre quando o caso aconteceu ou a identidade do idoso. No entanto, nas imagens é possível perceber que há outras pessoas ao redor observando o ato agressivo. Outros dois jovens também são filmados rindo com a cena. Ao fundo, alguém ainda diz: “Quer mais água?”. Outro garoto também faz graça e diz: “Ele tá com sede”. O idoso não fala ou reage ao ato.

Confira o momento:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)