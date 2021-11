Filho agride pai idoso e justifica dizendo que 'incorporou entidade'

Um homem de 21 anos agrediu o pai, um idoso de 66, com socos e chutes nas costelas na noite do último domingo (31). Segundo a justificativa do agressor, ele "incorporou uma entidade", que foi quem agrediu o pai. O caso aconteceu na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. As informações são do Uol.

Veja mais:

[[(standard.Article) Neto é preso por agredir o avô deficiente visual por falta de dinheiro]]

Em depoimento à polícia, o idoso disse que todos estavam bebendo em casa quando, por volta das 21h, o rapaz teria começado as agressões. A vítima precisou ser levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele só retornou para casa na companhia de policiais, que se depararam com o jovem, que ainda estava violento, sendo contido pelos familiares. Ambos foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos.