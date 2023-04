Jovem é preso e três menores são apreendidos por estupro coletivo contra adolescente

Um jovem de 23 anos foi preso e mais três adolescentes, de 12, 13 e 14 anos, foram apreendidos, no sábado (15), suspeitos de abusar sexualmente de uma menina de 14 anos, em Silvânia, Goiás. O delegado Leonardo Sanches afirmou que o grupo pegou a vítima na porta da escola no fim da tarde de sexta-feira (14) e a chamou para passear a cavalo.

O delegado informou que o suspeito maior de idade foi autuado por estupro coletivo de vulnerável, enquanto os adolescentes, por serem menores de idade, foram apreendidos por crime análogo ao estupro coletivo de vulnerável.

A menina foi encontrada às 20h após ser abandonada sangrando e com ferimentos por todo o corpo. Sanches afirma que a adolescente foi embriagada para que o crime acontecesse, em uma roça de palha.

“A vítima estava dopada e com hematomas nas partes íntimas. Todos os quatro estavam a cavalo, sendo que ela foi na garupa de um deles. Eles compraram uma garrafa de bebida alcoólica e, então, foram para um matagal, onde a embebedaram e mantiveram relação sexual”, explicou.

O delegado ainda revelou que a vítima foi internada devido a gravidade dos ferimentos. Ele conta que, no momento em que ela foi encontrada, não se recordava do que havia acontecido por conta da embriaguez.

No entanto, ao ir recuperando a consciência, a adolescente informou que o maior de idade havia tocado no corpo dela, e informou as características do rapaz. Leonardo explica que ao realizar a prisão do homem, ele confessou o estupro e entregou os menores.

Os quatro afirmaram terem abusado sexualmente da adolescente, que precisou ser sedada após ver a foto de um deles por conta de uma crise de pânico, de acordo com o delegado.

“Eles [menores] têm denúncias de atos de indisciplina na escola, sendo que um deles tem denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas. São jovens que já apresentam características do crime, tem outros problemas”, contou.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)