Jovem é eletrocutado ao se encostar molhado em food truck durante festival

Durante o festival de música emo I Wanna Be Tour, realizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um jovem de 25 anos, identificado como João Vinícius Ferreira Simões, foi vítima de uma descarga elétrica fatal na noite do sábado (9). Segundo relatos de testemunhas à CBN, o incidente ocorreu quando João, molhado pela forte chuva, encostou em um food truck energizado próximo à área da pista premium do evento.

Apesar dos esforços de primeiros socorros oferecidos por outros presentes, e posterior atendimento dos socorristas do evento, que realizaram procedimentos de emergência, incluindo tentativas de reanimação cardiopulmonar, o jovem não resistiu.

Neste domingo (10), um familiar de João dirigiu-se ao Riocentro, local do festival, em busca de informações sobre a preservação do ambiente para perícia, porém não encontrou ninguém e não obteve autorização para entrar. A organizadora do evento, 30e, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, segundo familiares.

O que é o I Wanna Be Tour

O I Wanna Be Tour é um festival itinerante de música que percorre o Brasil, apresentando artistas relevantes da cena emo nacional e internacional. Iniciado em 2 de março em São Paulo, o evento se encerra neste domingo (10) em Belo Horizonte. Dentre as bandas participantes estão Boys Like Girls, Fresno, NX Zero, Pitty, The All-American Rejects, Simple Plan, entre outras.